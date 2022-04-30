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«В западных СМИ ни слова нет»: иностранные журналисты оценили реальную обстановку в Мариуполе

Алексей Дегтярев
Алиса Краузе
01:48 30.04.2022
Иностранные журналисты посетили Мариуполь в рамках пресс-тура по Донбассу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Иностранные журналисты, 36 человек из числа тех, кто захотел своими глазами увидеть, как обстоят дела в Мариуполе, накануне прибыли в город.

«Мы здесь видим сами все, общаемся с людьми. И в западных СМИ они подают совершенно другую картину, что есть хорошая страна Украина, она идет в Евросоюз и НАТО, демократическая. Это совершенно не так, и мы видим это. Русская информация ближе к истине... Нам говорят местные, как националисты и украинские подразделения стреляли, просто бомбили. Как люди ходили за водой и были расстреляны. Очень важно убеждаться в этом самому... В западных СМИ ни слова нет», - объяснил Хаукур Хаукссон.

Подобные визиты иностранной прессы ценны не только для жителей Мариуполя, но и для правительства республики.

«Есть возможность у Донецкой народной республики показать альтернативную информацию, реальную, фактическую. То, что происходит на самом деле, а не то, что мы видим в украинских СМИ и ряде западных средств массовой информации», - отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Главный вопрос к главе республики о мирных жителях, которые сейчас могут находиться на блокированной «Азовстали».

«Гуманитарные коридоры для гражданских лиц работают на постоянной основе. Если есть желание действительно сохранить жизни гражданских лиц, эти лица должны быть выпущены. По сути, азовцы* сами удерживают их в заложниках, поступая в очередной раз как откровенные террористы», - объяснил Пушилин.

Американский блогер Джон Макдуген уже успел побывать в Мариуполе сразу после его освобождения. Спустя три недели он увидел совершенно другую картину.

«Я был в Мариуполе две или три недели назад, и я уже видел, какие предпринимаются гуманитарные усилия. И, конечно, они значительно увеличились. С первого взгляда видно, насколько улучшилась гуманитарная обстановка», - указал блогер Джон Маркдуген.

Во время визита в Мариуполь наши зарубежные коллеги смогли осмотреть не только жилые кварталы, но и посетить освобожденный морской порт, в котором националисты фактически держали в заложниках иностранных моряков во время боев за город. Журналисты говорят, в западной прессе эти факты освещались слабо.

«Мало кто рассказывает. Я, честное слово, не очень понимаю логику... Совсем не понимаю, почему... моряков не отпустили вернуться к себе на родину... Я больше и больше убеждаюсь в том, что это у них какая-то такая... тактика, иметь заложников постоянно. И, наверное, то же самое происходит в "Азовстали"», - предположил журналист из Греции Афанасий Авгеринос.

Сейчас в порту ведется разминирование акватории. Коллегам разрешили даже поприсутствовать на поисковых работах. При этом, иностранные журналисты были восхищены открытостью, с которой организаторы подошли к мероприятию.

Мариуполь не последняя точка этого путешествия. Автопоезд с журналистами отправится дальше, в другие города Донбасса. Нашим военнослужащим нечего скрывать от зарубежного сообщества, что не может не вызывать неподдельный интерес со стороны прессы.

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ

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