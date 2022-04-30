Путин поздравил Киркорова с юбилеем и отметил его достижения

Путин отметил успех Киркорова как продюсера, композитора и актера, а также как эстрадного артиста.

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Президент России Владимир Путин выразил признательность вокальному таланту народного артиста РФ Филиппа Киркорова и поздравил его с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый Филипп Бедросович! Поздравляю Вас с Днём рождения. Вы добились успеха как продюсер, композитор, актёр, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», - сказано в сообщении.

Путин также отметил большую популярность певца как в России, так и за рубежом и оценил его вокальные данные, назвав их прекрасными.

«Многочисленные поклонники в России и за рубежом ценят Вас за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения, преданность своей аудитории», - сказано в публикации.

Ранее Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Пасху, с праздником, который, по словам российского лидера, объединяет людей вокруг высоких ценностей и пробуждает в них самое светлое.