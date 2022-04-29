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Вытащили с того света: истории чудом выживших детей из больницы в Донецке

Павел Кольцов
Алиса Краузе
05:41 29.04.2022
«Звезда» рассказывает истории детей, пострадавших от пуль и обстрелов боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Говорить Саша умеет, но сейчас в гортани катетер. Перелом ноги, тяжелая травма головы, из спины достали осколок ‐ прошел в двух сантиметрах от сердца. Донецкие врачи вытащили ребенка с того света, а отец ‐ буквально из-под земли. Во время обстрела на погреб в котором мальчик прятался с мамой и соседями рухнул горящий дом.

«Вылез, прикинул, где погреб. Соседи стали кричать. Начал доски оттягивать», - объяснил Александр Степаненко.

Мама Ольга приняла удар на себя. Вытащить ее Александр не успел, начался пожар. Тело жены так и осталось под завалами.

«Держала сына на руках, когда начало все падать. Если у него такие травмы, я не знаю, что с ней», -  признался Александр.

Сломан локоть, ранку зашивали и мелкие осколки прошлись по ногам.

Семья Соколовых скрывалась в бомбоубежище. Но из-за дыма пришлось выбежать наружу. Во двор прилетел снаряд. Трехлетний мальчик до сих пор ждет, что папа Дима все-таки придет к нему в больницу.

«Папа нас закрыл собой и погиб... Я ему закрывала ушки, а муж прикрывал и меня и ребенка. Не выжил», - объясняет мать со слезами на глазах.

Десятки детей с недетскими болезнями, включая не только случайные осколочные ранения. Мать и дочь Урчик выбирались из Мариуполя на легковом автомобиле с белыми лентами. Не помогло. По машине дали прицельную автоматную очередь.

«В ушах начало звенеть. Я ничего вообще не слышала. Кричала, как мне больно. Думала, мне насквозь прострелило. За сердце взялась... Мне настолько было больно, что не могла контролировать ничего», - описала София Урчик.

Разорвана мышца, раздроблена кость. И это, говорят, легко отделались: пуля прошла по касательной. Повезло и тринадцатилетнему Артему Зубу. Выжил после прямого попадания минометной мины в кухню частного дома.

«Я помню, я на кухне пью компот, потом в глазах потемнело. И потом уже в больнице лежу с двумя гипсами», - поделился мальчик.

Несколько дней прятались в подвале мариупольской больницы. Там врачи делали все, что могли без электричества и необходимой аппаратуры. Предупредили: в этих условиях ноги придется ампутировать. Повезло второй раз ‐ выехать из города под обстрелами. Уже ясно, что Артем будет ходить. Впереди еще несколько операций и курс реабилитации.

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