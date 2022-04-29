В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку
Донецк был обстрелян из населенных пунктов Красногоровка и Невельское.
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
Утром 29 апреля украинские военные обстреляли Донецк 21 снарядом.
Так, в 4:30 обстрел велся из населенного пункта Красногоровка. В результате было выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району города.
Из населенного пункта Невельское в 4:40 было выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров.
Информацию представило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 26 апреля украинские военные нанесли очередной удар по Донецкой республике. Тогда обстрелу подвергся населенный пункт Горловка.