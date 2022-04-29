В «Авангарде» состоялся предпремьерный показ мультфильма «Суворов. Великое путешествие»

Предпремьерный показ полнометражного анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие» стал для «Авангарда» значимым событием. Представить картину приехали ее непосредственные создатели - генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, режиссер картины Борис Чертков и художник-постановщик Юрий Пронин. На эксклюзивный просмотр мультфильма также приехала Герой России, летчик-космонавт Елена Серова с племянницами.
В день показа представители «Юнармии» и Российского движения школьников провели флешмоб, нарисовав на центральном плацу «Авангарда» одну из сцен мультипликационного фильма.
Курсанты и гости «Авангарда» одними из первых в нашей стране посмотрели новую анимационную картину, сюжет которой посвящен подростку Грише, попавшему на службу в армию Суворова во время Швейцарского похода.
Представляя фильм, режиссер Борис Чертков отметил, что рассказанная история не является документальным изложением фактов из жизни великого полководца.
«Суворов - это величайшая звезда российской истории, но при этом незаслуженно обойденная вниманием кинематографистов. Хотелось рассказать о нем и о русском воинстве, как о чем-то недосягаемом, легендарном. И если, после просмотра картины, у взрослого зрителя возникнет желание полистать энциклопедии в поисках расхождений между тем, что он увидел и документальным описанием событий Швейцарского похода Суворова, а юному зрителю просто захочется что-то почитать о Суворове, я бы считал, что одержал свою Викторию!», - сказал режиссер.
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