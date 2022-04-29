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В «Авангарде» состоялся предпремьерный показ мультфильма «Суворов. Великое путешествие»

Марина Крижановская
04:02 29.04.2022
Также в день показа дети провели флешмоб, нарисовав на центральном плацу «Авангарда» одну из сцен мультфильма.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Предпремьерный показ полнометражного анимационного фильма «Суворов. Великое путешествие» стал для «Авангарда» значимым событием. Представить картину приехали ее непосредственные создатели - генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, режиссер картины Борис Чертков и художник-постановщик Юрий Пронин. На эксклюзивный просмотр мультфильма также приехала Герой России, летчик-космонавт Елена Серова с племянницами.

В день показа представители «Юнармии» и Российского движения школьников провели флешмоб, нарисовав на центральном плацу «Авангарда» одну из сцен мультипликационного фильма.

Курсанты и гости «Авангарда» одними из первых в нашей стране посмотрели новую анимационную картину, сюжет которой посвящен подростку Грише, попавшему на службу в армию Суворова во время Швейцарского похода.

Представляя фильм, режиссер Борис Чертков отметил, что рассказанная история не является документальным изложением фактов из жизни великого полководца.

«Суворов - это величайшая звезда российской истории, но при этом незаслуженно обойденная вниманием кинематографистов. Хотелось рассказать о нем и о русском воинстве, как о чем-то недосягаемом, легендарном. И если, после просмотра картины, у взрослого зрителя возникнет желание полистать энциклопедии в поисках расхождений между тем, что он увидел и документальным описанием событий Швейцарского похода Суворова, а юному зрителю просто захочется что-то почитать о Суворове, я бы считал, что одержал свою Викторию!», - сказал режиссер.

© Минобороны России

Зал тепло принял новый мультфильм. В течение показа несколько раз звучали аплодисменты, а когда в зале зажгли свет, курсанты устроили настоящую овацию.

«Отличное кино, особенно понравились сцены на поле боя. Рад, что индустрия мультипликационного кино у нас развивается. Обязательно пойду еще раз на этот фильм с друзьями», - поделился мнением курсант 22 взвода Егор Баранов из Наро-Фоминска.

Другой курсант - Андрей Трухин рассказал, что «хорошо показан масштаб полководца». Также ему понравился сюжет.

«Больше всего понравился сам Суворов - это запоминающийся персонаж. Хорошо показан масштаб полководца. Сюжетная линия тоже понравилась. Считаю, что новое поколение картину заценит», - выразил уверенность курсант 13 взвода из городского округа Егорьевск.

Летчик-космонавт Елена Серова выразила свое восхищение от увиденной картины. Она сказала, что главная ее мысль заключена в любви - к девушке, своей семье, к Родине.

«Мне очень понравилась картина. Огромное спасибо ее создателям! Знаете, к концу фильма я поняла, что в нем главное, и почему он вызывает такие сильные эмоции. Он - о любви! К девушке, своей семье, Родине! Создать такой фильм могли люди, которые по-настоящему умеют любить», - поделилась впечатлениями летчик-космонавт Елена Серова.

© Минобороны России

Директор «Авангарда» Дарья Борисова отметила, что курсанты, работники и гости учебно-методического центра стали участниками яркого события в истории отечественной анимации.

«При поддержке Министерства обороны России нам уже не в первый раз удается организовать предпремьерный показ в центре «Авангард».  Уникальная лента о легендарном полководце соединяет в себе историческую достоверность и авторский вымысел, современные технологии и культурные традиции нашего народа. Мы уверены, что продолжим сотрудничество с киностудией «Союзмультфильм». Впереди - День защиты детей, и в наших планах - организовать фестиваль для зрителей всех возрастов», - резюмировала директор «Авангарда».

Продемонстрированный мультипликационный фильм рассказывает о приключениях 16-летнего юноши по имени Гриша, который попал на службу в полк знаменитого полководца Александра Суворова. На глазах героя вершатся судьбы народов: во время легендарного Швейцарского похода.

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