В ЦВММ открылась выставка работ воспитанниц Петербургского Пансиона «Героическая Русь»

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В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась выставка живописных работ воспитанниц Санкт-Петербургского Пансиона «Героическая Русь».

Центральный военно-морской музей - значимый научно-просветительный центр. Воспитание патриотизма и чувства гордости молодого поколения за свою страну - важное направление деятельности музея. Это первый опыт представления работ воспитанниц Санкт-Петербургского Пансиона широкой общественности на такой статусной площадке.

Гостей и участников выставки тепло приветствовал директор музея Нехай Руслан Шамсудинович. Он отметил, что в рамках сотрудничества Центрального военно-морского музея и Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц, выставки работ станут ежегодными и у девочек будет возможность участвовать в мастер-классах известных маринистов.

Руководитель студии живописи Пансиона Дмитрий Николаевич Гевейлер отметил, что выставка стала результатом занятий изобразительным искусством в рамках основной образовательной программы и программы дополнительного образования.

Юные художницы увлеченно изучают и осваивают технику изобразительного искусства, успешно участвуют в творческих проектах и конкурсах. Особое место в творчестве девочек занимают работы, посвященные российской армии. Девочки гордятся, что по итогам прошлого учебного года студия живописи стала лучшим творческим объединением дополнительного образования Пансиона.

Теперь познакомиться с работами девочек смогут не только воспитанницы Пансиона, педагоги и родители, но и жители Санкт-Петербурга.