Минобороны: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуированы более 21 тысячи человек

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие 24 часа без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию России эвакуированы 21 972 человека, 2 693 из которых - дети. При этом с начала специальной военной операции по защите Донбасса спасено уже 1 043 843 человека, включая 190 329 детей.

«Государственную границу Российской Федерации пересекли 135 664 единицы личного автомобильного транспорта, за сутки - 2 083», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Ранее российские военные эвакуировали 140 жителей Мариуполя из подвалов около «Азовстали». Со слов беженцев, на самом предприятии находятся женщины и дети. Российские военнослужащие готовы выводить с территории завода всех желающих.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.