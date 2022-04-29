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МВД опубликовало кадры начала пожара в Москве, уничтожившего девять машин

Алексей Курильченко
18:22 29.04.2022
По данным МВД, мужчина попытался слить бензин из машин, но они загорелись из-за замыкания.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В Москве безработный мужчина попытался слить бензин из автомобилей,  припаркованных на Кустанайской улице. Однако в результате короткого замыкания произошло возгорание, которое уничтожило девять автомобилей. Мужчина был задержан полицией, а сам момент поджога попал на запись камеры видеонаблюдения.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и в кратчайшие сроки задержали 21-летнего безработного, ранее судимого москвича, который причастен к указанному происшествию... В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Судебными органами принято решение об административном аресте мужчины сроком на 15 суток», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В 2020 году в ЖК «Ново-Молоково» в Московской области сгорели несколько машин. Инцидент сняли на видео пользователи социальных сетей. В комментариях под видео возможные очевидцы сообщили, что пожару предшествовала ругань на месте инцидента, в связи с чем они предполагают, что причиной пожара был поджог.

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