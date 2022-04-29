«Пропавшие в кинохронике»: о чем расскажет новая реалистичная панорама о ВОВ в Петербурге

В рамках панорамы посетители могут оказаться внутри кадра, как будто за спинами фронтовых операторов и военкоров. Панорама «Пропавшие в кинохронике» будет работать на «Ленфильме» минимум 3 года, и откроется она уже завтра.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый эпизод панорамы: 90-е годы, поисковый отряд работает на невском пятачке, где обнаруживает останки кинооператора. На панораме представлены его фотоаппарат и кинокамера. Всего несколько шагов, и мы попадаем в 1941-й. Тот же кинооператор снимает самые ожесточенные бои на Невском пятачке.

Каждая сцена - словно застывший кадр кинохроники. От боев под Ленинградом через Сталинградскую битву к освобождению от нацизма всей Европы. Все завершается штурмом Рейхстага. Достоверность - потрясающая, авторы трехмерной панорамы воссоздали все точно так же, как это было запечатлено на пленке.

«Каждая экспозиция, это некая кинолента времени, такой стоп-кадр. Где ты узнаешь не только о моменте истории, о сражении ВОВ, но и понимаешь, что кинохроника, которую ты привык видеть по телевизору - это киноподвиг», - подчеркнул автор трехмерной панорамы «Пропавшие в кинохронике», руководитель мастерской «Невский баталист», Дмитрий Поштаренко.

Пятнадцать эпизодов, в каждом из которых можно найти реальных героев. Вот, в землянке, военкор «Красной Звезды» Константин Симонов - автор знаменитых строк «Жди меня и я вернусь». Переправу через Волгу снимает фронтовой кинооператор Валентин Орлянкин. Есть здесь и те, кто с войны не вернулся.

Взять, например, сцену с госпиталем в полуразрушенном костеле. Новогодний концерт, на скрипке играет раненый мальчик, а слушает его Мария Сухова - это реальный персонаж, она снимала в партизанских отрядах, но в 1944 году погибла в Белоруссии.

Почти год более 100 специалистов из мастерской «Невский Баталист» работали в самом крупном, 5-м, павильоне «Ленфильма». Сложнейший проект реализован благодаря гранту президента России. И это не просто застывшие мгновения нашей истории - о каждой сцене рассказывает аудиогид.

Хотя многие эпизоды понятны и без звукового сопровождения - вот искаженные лица нацистских преступников, когда на Нюрнбергском трибунале им показали документальные кадры из концлагерей.

Завершает панораму «поезд Победы». Среди героев, возвращающихся на нем с войны - Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Михаил Пуговкин, Владимир Басов - легенды советского кино, что сами были фронтовиками. Вместе с ними и другие наши актеры, сыгравшие в великих фильмах о войне.

«Примерно в таком виде Шукшин встречал меня в селе Вешки в 1974-ом году, когда я приехал на съемки к отцу и маме на съемки фильма "Они сражались за Родину"», - вспоминает Федор Бондарчук.

Для Федора Бондарчука эта сцена - очень личная. Два друга, актеры и режиссеры - Василий Шукшин и Сергей Бондарчук - едут в одном вагоне-теплушке. И мы - словно вместе с ними.

В рамках панорамы посетители могут оказаться внутри кадра, как будто за спинами фронтовых операторов и военкоров. Панорама «Пропавшие в кинохронике» будет работать на «Ленфильме» минимум 3 года, и откроется она уже завтра.