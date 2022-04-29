Ежедневные полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из Шереметьево.

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает агентство РИА Новости, ежедневные полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево.

Ранее «Аэрофлот» заявил о приостановлении всех международных рейсов с 8 марта за исключением полетов в Минск. Также с 6 марта пассажиров перестали пускать на международные рейсы, обратный полет которых был запланирован после 8 марта.