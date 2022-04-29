Минобороны показало порядок движения колонн и авиации на Параде Победы в Москве
МО РФ обнародовало схемы движения парадных расчетов и техники на Красной площади 9 мая.
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации поделилось с россиянами схемами расположения военной техники и личного состава на предстоящем Параде Победы в Москве. Изображения были размещены в мультимедийном разделе на официальном сайте ведомства.
В первую очередь Минобороны предлагает ознакомиться с порядком передвижения пеших парадных расчетов. В них войдут представители всех видов и родов войск Вооруженных сил страны, а также служащие других силовых ведомств, казаки, юнармейцы и воспитанники военных образовательных учреждений.