Минобороны показало порядок движения колонн и авиации на Параде Победы в Москве

© Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации поделилось с россиянами схемами расположения военной техники и личного состава на предстоящем Параде Победы в Москве. Изображения были размещены в мультимедийном разделе на официальном сайте ведомства.

В первую очередь Минобороны предлагает ознакомиться с порядком передвижения пеших парадных расчетов. В них войдут представители всех видов и родов войск Вооруженных сил страны, а также служащие других силовых ведомств, казаки, юнармейцы и воспитанники военных образовательных учреждений.