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Минобороны показало порядок движения колонн и авиации на Параде Победы в Москве

Алиса Краузе
01:37 29.04.2022
МО РФ обнародовало схемы движения парадных расчетов и техники на Красной площади 9 мая.
Минобороны показало порядок движения колонн и авиации на Параде Победы в Москве
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации поделилось с россиянами схемами расположения военной техники и личного состава на предстоящем Параде Победы в Москве. Изображения были размещены в мультимедийном разделе на официальном сайте ведомства.

В первую очередь Минобороны предлагает ознакомиться с порядком передвижения пеших парадных расчетов. В них войдут представители всех видов и родов войск Вооруженных сил страны, а также служащие других силовых ведомств, казаки, юнармейцы и воспитанники военных образовательных учреждений.

© Минобороны России

В составе механизированной колонны 9 мая проедут по центру столицы четыре вида танков, три вида бронемашин и столько же разновидностей боевых машин пехоты. Легендарный Т-34-85 выступит в роли флагмана колонны.

© Минобороны России

Разнообразием отличатся ракетные войска и артиллерия. В частности, на Параде будут представлены «Искандеры», «Торы», «Буки», «Ярсы» и так далее. Всего по земле во время Парада пройдет 131 единица техники.

В небе же зрителей будет ожидать эксклюзивное зрелище: группа из восьми истребителей МиГ-29СМТ впервые пролетит над Красной площадью, образуя в воздухе букву «Z». Такая акция станет знаком поддержки в адрес участников спецоперации по защите Донбасса.

© Минобороны России

Авиация в составе 77 самолетов и вертолетов покажет себя во всей красе. В финале воздушной части мероприятия выступят знаменитые «Стрижи» и «Русские витязи» в построении под названием «кубинский бриллиант», а также шесть штурмовиков Су-25, которые разукрасят небосвод цветами российского флага.

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