Сделали рентген и промыли раны: украинский военнопленный рассказал о хорошем обращении с ним

Украинских военнопленных хорошо кормят, лечат, медицинский персонал относится к ним по человечески, подчеркнул он.

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Украинский военнопленный Александр Чукаренко рассказал о хорошем обращении российских военнослужащих. Боец ВСУ признался, что ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

«Сразу же привезли в расположение, с меня вытащили все пули, осколки, сказали, что завтра с утра отправят в другое место, где есть рентген и все проверят, чтоб все было шикарно. И дальше окажут более квалифицированную медпомощь, потому что это фронтовое было лечение, а там уже в госпитале», - сказал он.

По словам Чукаренко, в госпиталь его перевезли на следующий же день, где встретили очень тепло.

«Сразу сделали рентген, попромывали раны. Что пооставалось, подоставали, сделали перевязочки», - добавил Чукаренко.

Он отметил, что военнопленных хорошо кормят, лечат, медицинский персонал относится по человечески.

«Питание хорошее, никто ни над кем не издевается, наоборот оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Очень приятно», - признался он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью «Звезде», чем отличаются друг от друга украинские пленные.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов