Путин обсудил взаимодействие в рамках ОДКБ с президентом Казахстана

Подтвержден настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства.

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым взаимодействие двух стран в рамках ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба главы Российского государства.

В ходе разговора лидеры также обсудили развитие торговли между Москвой и Нур-Султаном, подтвердили настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.