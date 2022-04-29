Разведка в пустыне: как сирийские военные применяют российский беспилотник «Орлан»

Великолепная оптика позволяет сверху в деталях рассмотреть любой объект - где бредет стадо овец, а где едет танк.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» приводится в полную готовность за полчаса, после чего следует запуск. Беспилотник - это глаза командования и незаменимый помощник разведчиков и артиллеристов. С большой высоты с его помощью можно отслеживать перемещение людей и техники, обнаруживать замаскированные объекты.

«Ведение разведки в пустыне - в белой, в каменной. Сопровождение колонн. Патрулирование вдоль границы САР», - рассказал командир расчета «Орлана-10» Сархан.

Великолепная оптика позволяет сверху в деталях рассмотреть любой объект - где бредет стадо овец, а где едет танк. Все абсолютно понятно, как в компьютерной игре.

Несмотря на сильный ветер, летательный аппарат совершил облет запланированной территории. Сегодня на этом участке все спокойно, и «Орлан» благополучно возвращается обратно, совершая очередную мягкую посадку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов