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«Это - мощь»: как прошла первая ночная репетиция Парада Победы в Москве

Марина Крижановская
Максим Петренко
22:50 28.04.2022
Участие в ночной репетиции в составе механизированной колонны  приняли более ста единиц. Это танки, включая современные «Арматы», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», боевые машины пехоты, «Искандеры», системы противовоздушной обороны семейств «Бук» и «Тор», С-400 «Триумф», а также боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве одна за другой проходят репетиции перед главным парадом страны - в честь Дня Победы 9 мая. Так, корреспондент «Звезды» Максим Петренко побывал на первой ночной репетиции Парада на Тверской улице в Москве.

«Мы находимся на Тверской улице, в центре Москвы. Там уже маршируют пешие расчеты - более 10 тысяч человек», - рассказал корреспондент.

После двухчасовой стоянки техника двигается в сторону Красной площади. Всю колонну видно с очень близкого расстояния. Она растянулась высоко вверх по улице, здесь более ста единиц техники.

На улице многолюдно - люди плотно выстроились вдоль ограждения на тротуаре. Снимают происходящее на телефоны. Чтобы посмотреть на технику, зрители стали собираться вдоль тротуаров уже с 6 часов вечера. Кто-то останавливался случайно, кто-то специально пришел посмотреть ее вблизи.

«Мы видели много гостей столицы, люди записывали селфи, передавали родным, что стоят здесь, на Тверской, и стали свидетелями проезда колонны», - добавил Максим Петренко.

Техника выдвинулась в центр города с временной площадки в Печатниках сегодня, примерно в 6 часов вечера. Площадка новая, от нее на 5-6 км дальше до Красной площади, чем от Нижних Мневников. Соответственно, это новые перекрытые улицы по маршруту следования.

Вся техника - как с иголочки. Наблюдавшие за перемещением жители и гости столицы делились эмоциями, каково это видеть бронемашины с расстояния меньше 10 метров

«Это здорово, непередаваемые ощущения. Вооруженные Силы Российской Федерации - это мощь», - поделилась впечатлениями от движения и вида военной техники одна женщина.

В составе механизированной колонны  более ста единиц. Это танки, включая современные «Арматы», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», боевые машины пехоты, «Искандеры», системы противовоздушной обороны семейств «Бук» и «Тор», С-400 «Триумф». А также боевые необитаемые робототехнические комплексы «Уран-9».

«Очень сильные впечатления. Вижу мощь нашей армии. Горжусь! Я вижу, что наша страна защищена, что наше дело - правое и мы победим», - рассказал один из очевидцев на Тверской улице.

В этом и состоит плюс репетиции: парад 9-го мая - это зрелище, которое многие хотят увидеть воочию. Но на Красную площадь пустят далеко не всех. Такие вот тренировки как раз и позволяют лицезреть эту боевую технику.

До сегодняшнего дня было проведено уже 13 совместных тренировок пеших парадных расчетов и расчетов механизированной колонны. Вторая ночная репетиция состоится уже 4 мая, ну а генеральный прогон - 7 числа.

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