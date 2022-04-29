Защитить людей и технику: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

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Старший лейтенант Роман Матюк, командир взвода связи

Старший лейтенант Роман Матюк в составе мотострелкового батальона выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Перед началом выдвижения основных сил Роман организовал и обеспечил устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями.

Во время ожидания команды Матюк осуществлял наблюдение и лично обнаружил автомобиль противника, направляющийся на большой скорости в тыл колонны. Мгновенно оценив обстановку, Роман вместе с подчиненными открыл прицельный огонь по противнику, в результате чего вражеская машина была выведена из строя, а находившиеся в ней националисты оказались уничтожены.

При досмотре в автомобиле обнаружили три ручных противотанковых гранатомета, а также большое количество взрывчатки. В дальнейшем, во время продвижения вглубь освобождаемого населенного пункта, старший лейтенант Матюк заметил националиста, целящегося из противотанкового гранатомета в танк батальона, и немедленно его уничтожил, чем спас технику и экипаж танка.

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Романа Матюка позволили предотвратить готовящиеся националистами провокации и способствовали развитию наступления российских войск на позиции украинских радикалов.