Армия Армия Армия

Защитить людей и технику: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Алиса Краузе
00:24 29.04.2022
Российские военные демонстрируют мужество и прекрасную реакцию в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите ЛДНР.
Защитить людей и технику: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

© Минобороны России

Полковник Евгений Волков, командир бригады управления

В целях обеспечения управления на комендантских участках, расположенных на маршрутах движения основных сил и средств группировки российских войск, полковник Евгений Волков силами вверенной ему бригады оперативно организовал режимную телефонную связь.

Противник неоднократно совершал попытки нарушить логистику материального обеспечения передовых подразделений группировки. Тем не менее благодаря развернутой бригадой полковника Волкова дополнительной системе связи и обеспечения оперативного оповещения взаимодействующих войск враг ни разу не преуспел.

Действуя в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка, Волков руководил действиями подразделений в условиях минометного обстрела со сторогны украинских националистов. При попытке прорыва противником обороны полковник в крайне тяжелой обстановке не допустил срывов обеспечения связи, а также организовал эвакуацию средств техники связи и личного состава из-под огня боевиков.

© Минобороны России

Старший лейтенант Роман Матюк, командир взвода связи

Старший лейтенант Роман Матюк в составе мотострелкового батальона выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. Перед началом выдвижения основных сил Роман организовал и обеспечил устойчивую связь с вышестоящим командованием, подчиненными и взаимодействующими подразделениями.

Во время ожидания команды Матюк осуществлял наблюдение и лично обнаружил автомобиль противника, направляющийся на большой скорости в тыл колонны. Мгновенно оценив обстановку, Роман вместе с подчиненными открыл прицельный огонь по противнику, в результате чего вражеская машина была выведена из строя, а находившиеся в ней националисты оказались уничтожены.

При досмотре в автомобиле обнаружили три ручных противотанковых гранатомета, а также большое количество взрывчатки. В дальнейшем, во время продвижения вглубь освобождаемого населенного пункта, старший лейтенант Матюк заметил националиста, целящегося из противотанкового гранатомета в танк батальона, и немедленно его уничтожил, чем спас технику и экипаж танка.

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Романа Матюка позволили предотвратить готовящиеся националистами провокации и способствовали развитию наступления российских войск на позиции украинских радикалов.

© Минобороны России

Старший сержант Александр Попов, командир мотострелкового отделения

Старший сержант Александр Попов вместе со своим мотострелковым отделением неоднократно участвовал в сопровождении колонн материального и технического обеспечения для снабжения российских подразделений продовольствием, боеприпасами, горюче-смазочными материалами.

В ходе очередного марша Александр, двигаясь в головном дозоре, обнаружил группу вооруженных гранатометом и стрелковым оружием националистов на БМП, которые расположились в районе ответвления дороги и готовились напасть на колонну.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, старший сержант Попов прицельным выстрелом из РПГ уничтожил БМП противника. В ходе быстрой атаки отделение под командованием Александра Попова ликвидировало остатки группы украинских диверсантов.

Мужественные и решительные действия старшего сержанта Попова позволили войскам безопасно продолжить движение и выйти в назначенный район без потерь, обеспечив сохранность колонны материальных средств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:05 Армия
Впервые в истории Парада Победы истребители МиГ-29 пролетят над Москвой в виде буквы Z
00:41 В стране и мире
Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе
23:51 В стране и мире
СМИ: суд удовлетворил запрос на УДО Улюкаева
23:04 В стране и мире
Видео
Мощный пожар в промышленном парке Азербайджана не могут потушить уже несколько часов
21:59 В стране и мире
Видео
В Курганской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Популярное
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении 18 украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.