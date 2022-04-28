Банки РФ начнут выдавать льготную ипотеку под 9% с 1 мая

Затраты бюджета на ее реализацию с учетом изменений оцениваются в 461 миллиард рублей в 2022-2023 годах.

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Льготная ипотека на новостройки по сниженной до 9% ставке начнет действовать с 1 мая, заявили сегодня в Министерстве финансов РФ. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщается на сайте ведомства.

Затраты бюджета на реализацию льготной ипотеки с учетом изменений оцениваются в 461 миллиард рублей в 2022-2023 годах.

Текущая ставка по льготным ипотечным программам на новостройки находится на уровне 12%. Двадцать пятого апреля президент РФ Владимир Путин предложил понизить показатель до 9% и расширить действие госпрограммы по кредитам на жилье до конца 2022 года.