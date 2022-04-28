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Экс-главу Сахалина Хорошавина осудили по второму уголовному делу на 15 лет

07:43 28.04.2022
Экс-главу Сахалина Хорошавина осудили по второму уголовному делу на 15 лет
Экс-главу Сахалина Хорошавина осудили по второму уголовному делу на 15 лет
© Фото: ТРК "Звезда"
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Экс-главу Сахалина Хорошавина осудили по второму уголовному делу на 15 лет

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