В Минстрое РФ планируют помогать в восстановлении Мариуполя

В Минстрое РФ намерены оказывать помощь в восстановлении Мариуполя, начались работы по обследованию, заявил глава ведомства.

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Минстрой России проводит обследование, планирует помогать в восстановлении Мариуполя. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин.

«Планируем», - цитирует РИА Новости его ответ на вопрос о планах министерства оказывать содействие в восстановлении Мариуполя.

Отвечая на вопрос, началась ли работа в этом направлении или это только намерение, Файзуллин сказал «пока не намерение, а обследование».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бывший металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе может быть восстановлен, но не в качестве завода.