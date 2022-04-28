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Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
05:01 28.04.2022
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе специальной военной операции расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и операторы переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты, ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, идентифицированные как боевые беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В результате грамотных действий расчетов цели были взяты на сопровождение и уничтожены.

«Машина может работать как на месте, так и в движении. Задача на боевом дежурстве - это прикрытие командного пункта. Если беспилотный летательный аппарат противника будет находиться в зоне нашего поражения, то он будет уничтожен. Расчет способен выполнить поставленную боевую задачу. Станция обнаружения цели может обнаруживать до 30 целей. Данный комплекс способен уничтожить "Точку-У" и все беспилотные летательные аппараты, которые находятся у противника на вооружении. Ответственность большая, расчет это понимает. Расчет боеготовый, всегда способен уничтожить цели», - рассказал о боевых возможностях ЗРПК «Панцирь-С1» начальник расчета Сергей.

Об одном из успешных пусков ракеты ПЗРК в ходе выполнения задач на позиции рассказал начальник расчета Андрей.

«Наша основная задача - это прикрытие нашего подразделения из самых опасных зон. Мы с товарищем заступили на пост воздушного наблюдения. Шел дождь. Летательные аппараты было очень сложно засечь. Был слышен звук реактивного двигателя. После доклада вышестоящему командованию об обнаруженной цели и подтверждения информации об отсутствии в воздухе нашей авиации, получили приказ об уничтожении воздушной цели. Мой товарищ успешно произвел пуск. Потом нам довели информацию, что это был украинский беспилотник советского производства», - описал военнослужащий.

Как указал стрелок-зенитчик Николай, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» - мощное оружие, поражающее низколетящие воздушные цели на высотах до пяти километров. Причем делать это он может как на встречных, так и на догонных курсах.

«Цель поражается ракетой, которая находится в трубе. При приближении к цели ракета подныривает под цель и поражающими элементами, взрываясь, наносит цели существенный урон. Дальше воздух делает свое дело - рвет фюзеляж и все остальное», - объяснил стрелок-зенитчик.

Военнослужащие войсковой противовоздушной обороны делают свою работу четко, слаженно и профессионально. Понимают, что от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.​

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