Шум двигателей и боевая стрельба: белорусские военные прошли обучение в совместном центре в РФ

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Первая группа белорусских военнослужащих прошла обучение и сдала зачеты в созданном учебно-боевом центре совместной подготовки в Нижегородской области.

Личный состав танкового подразделения вооруженных сил Республики Беларусь проходил обучение на современной материально-технической базе центра в течение месяца. Каждый военнослужащий сдал зачеты и прошел курс подготовки по своей воинской специальности. Для подготовки использовался тренажерный комплекс с автоматизированными компьютерными классами, позволяющий проводить тактическую и огневую подготовку экипажей танков Т-72Б3.

Завершающим этапом обучения стало ротное тактическое учение с боевой стрельбой. За ходом учения наблюдали заместитель начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-майор Александр Перязев и замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Жук. Танковое подразделение вооруженных сил Республики Беларусь получило сертификат об успешном прохождении обучения.

«Основной упор делался на способность командира роты, командира батальона управлять не только штатным подразделением, но и приданными - мотострелковым взводом, артиллерийской батареей и армейской авиацией. То есть весь спектр работы для командира танкового батальона, что сейчас необходимо в общевойсковом бою», - сказал генерал-майор Александр Перязев.

Андрей Жук отметил, что уникальность этого центра заключается в том, что подготовка осуществлялась не по отдельным специальностям, не отдельных военнослужащих, а именно в составе целого подразделения. Совершенствование одиночной подготовки, и до слаживания подразделений.

Первый российско-белорусский учебно-боевой центр совместной подготовки был ранее создан в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов