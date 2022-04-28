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Точная стрельба и мастерство вождения: как прошло соревнование «Страж порядка» под Самарой

Игнат Далакян
20:46 28.04.2022
В конкурсе «Страж порядка» приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 6 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие военных комендатур и войсковых подразделений военной полиции Центрального военного округа посоревновались в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр-2022 под Самарой.

Практические действия прошли на полигоне Новая Бинарадка. В ходе проведения конкурса военнослужащие выявили лучших в трех этапах: военно-полицейский бросок, гонка патрульного наряда, группа быстрого реагирования. Личный состав выполнил нормативы по оказанию первой медицинской помощи, надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, стрельбе из автомата АК-74, пистолета ПМ и по метанию гранаты. У водителей были проверены навыки по вождению и проведению мелкого ремонта автомобиля.

© Минобороны России

По итогам состязаний определены лучшие военные полицейские округа, которые отправятся защищать честь военной полиции ЦВО на всеармейском этапе.

© Минобороны России

В конкурсе «Страж порядка» приняли участие около 50 военнослужащих, было задействовано более 6 единиц военной техники.

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