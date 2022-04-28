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Зубы на миллион: как мошенники обкрадывают граждан в клиниках Уфы

Елизавета Потейчук
Тимур Давлетов
19:13 28.04.2022
К приглашениям на любое обследование, тем более бесплатное, стоит отнестись с большой осторожностью. Но если все же решение принято, то в первую очередь нужно обязательно уточнить условия и внимательно читать бумаги, которые предлагают подписать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На бесплатную консультацию в стоматологию в Уфе Елена Стрельникова пришла после нескольких звонков с заманчивыми приглашениями. Оператор говорила, что осмотр ничего не будет стоить, однако в итоге из стоматологии пенсионерка вышла с оформленным кредитом в 120 тысяч рублей. При этом она сама не помнит, как подписывала договор.

«Я когда домой пришла, начала читать, там оказывается на 120 тысяч, у меня зубов-то нет на 120 тысяч, я аж обалдела, чуть кондрашка не хапнула», - рассказала пострадавшая.

Таких же пострадавших - десятки, а то и сотни. В интернете можно найти множество схожих историй и отзывов. Мошенническая схема, на которую попадают жертвы, одна и та же, а именно огласить «страшный диагноз» и убедить в необходимости дорогостоящего лечения.

Организаторы подошли со всей ответственностью к месту открытия стоматологии, поэтому решили арендовать помещение в элитном квартале Уфы. Охраняемая территория, видеонаблюдение и дорогие автомобили во дворе. И все это как бы показывает потенциальным клиентам, что клиника оказывает качественные услуги.

После осмотра, за который действительно не попросили ни копейки, любезно провожают к заведующему отделением. Ему хватает беглого взгляда на бумаги, чтобы поставить сложный диагноз, требующий срочного вмешательства. И только врачи этой клиники возьмутся за заболевание. Причем болезнь настолько опасная, говорят «врачи», что на борьбу с ней нельзя жалеть никаких денег.

В этой клинике клиентам рады всегда. И особенно тем, кто готов заплатить. Причем размер кошелька значения не имеет. Не хватает своих денег - помогут оперативно оформить кредит. Специалисты находят подходящие слова, ведь они знают на какие «больные места» нужно надавить, чтобы пациент расщедрился. Солидного вида мужчина, который представился как руководитель, журналистам оказался не рад, поэтому попросил прекратить съемку и покинуть помещение.

Лечение 10 зубов, удаление двух, и ряд сложных процедур. С планом лечения, составленным в частной стоматологии, съемочная группа решила обратиться к специалистам государственной клиники, где у врача совершенно другое мнение.

«Мы как социально-ориентированное учреждение не преследуем коммерческих целей при оказании медицинской помощи. Во время осмотра было обнаружено три кориозных полости, которые нуждаются в лечении. Остальное все идет хирургическое вмешательство, это установка зубных имплантантов, а также последующее ортопедическое лечение», - объяснила стоматолог-терапевт Гузель Бикмухаметова.

К приглашениям на любое обследование, тем более бесплатное стоит отнестись с большой осторожностью. Но если все же решение принято, то в первую очередь нужно обязательно уточнить условия и внимательно читать бумаги, которые предлагают подписать. Однако даже если документ уже подписан, есть возможность аннулировать его до суда.

«Здесь есть выход только один, есть закон о защите прав потребителей, согласно которому, лицо, заключившее договор, он в течении 14 дней должен обратиться в стоматологию, где ему оказали услугу или какую-то другую клинику на расторжение договора оказания услуг, а также отправить уведомление в банк, в котором он заключил кредитный договор на оплату этих услуг. Если вы обратились и туда, и сюда, в течении 14 дней суд станет на вашу сторону», - говорит адвокат Искандер Фахретдинов.

Если решить вопрос через суд не удается, то пострадавшему необходимо обратиться в Росздравнадзор, Роспотребнадзор и прокуратуру. Как показывает практика, сомнительным организациям проще вернуть деньги, чем связываться с таким «активным» клиентом.

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