МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса «Точка-У»

По данным МО РФ, также поражены два района сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в течение дня. По его словам, также поражены два района сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии.

«Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники», - сказал на брифинге представитель оборонного ведомства.

Ранее российские военнослужащие обнаружили и уничтожили укрепленный район украинских националистов в одном из освобожденных населенных пунктов в Херсонской области. Националисты организовали в детском учебном заведении целый укрепленный район: вырыты окопы, траншеи, организованы огневые точки, присутствует большое количество различного вооружения.

Материал подгготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.