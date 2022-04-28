Армия МО: высокоточные ракеты ВКС России поразили 38 военных объектов Украины Ранее в Минобороны России назвали военными преступлениями украинские удары по жилым кварталам Изюма и Херсона. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о поражении 38 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ. «Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково», - сообщил представитель МО РФ. Ранее в Минобороны России назвали военными преступлениями украинские удары по жилым кварталам Изюма и Херсона. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика