Оружия и техники западные партнеры уже поставили на астрономические суммы. Но эффект от этой помощи пока неощутим.

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Поставки оружия и ГСМ идут непрерывным потоком, утверждает Киев. В рамках байденовского пакета военной поддержки на 800 миллионов долларов к поставкам готовятся десятки крупнокалиберных гаубиц, тысячи снарядов, сотни бронетранспортеров. Вашингтон отчитывается, что все складывается хорошо. И оружия на Украину через главный транспортный хаб - Польшу - заходит действительно много. Но на деле вооружать резервистов и бригады теробороны, которые экстренно перебрасываются с запада Украины на передовую, зачастую нечем. Закупают снаряжение и боеприпасы сами. Большая часть оружия «теряется» по дороге.

«Ни США, ни их натовские партнеры не в состоянии отследить конечный пункт доставки своего вооружения... Европа сейчас забыла, как сначала спонсировала умеренных боевиков на территории стран Ближнего Востока (в первую очередь Сирия, Ирак), а потом страдала от совершенных ими терактов. Хорошо просматриваются параллели с сирийским сюжетом, когда поставляемое Западом оружие в массовом количестве продавалось на черном рынке и попадало в руки террористов ИГИЛ*. Вот это вероятнее всего», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вопросы к накачиванию Украины смертельным грузом все чаще звучат и на Западе. Спецслужбы Франции настаивают на введении системного учета и контроля каждой единицы передаваемых вооружений и военной техники. По некоторым данным, две трети всего отправленного на Украину исчезает. Болгария на грани социального взрыва - люди, которых еще недавно призывали пожертвовать свои зарплаты на военную помощь ВСУ и нацбатам, начинают подозревать неладное.

«У нас уже есть вопросы о том, куда поступает болгарское оружие и не подпитывает ли оно конфликт? И мне очень интересно, как Министерство экономики будет отчитываться об этом перед болгарами, которые всегда выступали против войны», - заявил президент Болгарии Румен Радев.

В то же самое время премьер Болгарии раздает обещания продолжить военную помощь Украине. В Германии нижняя палата парламента поддерживает петицию о поставках тяжелого вооружения. В то же самое время министр обороны страны говорит о бедственном положении дел в бундесвере. Из доступных боевых машин и вертолетов только около трети на ходу.

«Во-первых, нет внутреннего согласия, потому что многие страны просто не в состоянии давать оружие, чтобы спонсировать Украину. На сегодняшний день все отдается безвозмездно! Словакия отдала комплексы С-300. Она запросила у ЕС компенсации. Страна осталась без защиты. Ничего взамен не получила», - заявил военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Вашингтон и Лондон призывают своих партнеров объединиться в освободительном порыве, причем не только на Украине, на всех направлениях, где это касается интересов и безопасности России. Но желания и возможностей у некоторых членов и союзников НАТО, судя по всему, уже нет.

«Кто-то сейчас говорит, что Грузия не готова к войне. А мы и не собираемся воевать! Это была идея Саакашвили. Если бы он сегодня был у власти, то здесь была бы война», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Меньше становится и веры в то, что западное оружие поможет Украине. Во многом благодаря кадрам того, как российские ракеты «Калибр» уничтожают ангары с крупной партией оружия и боеприпасов из США на территории Запорожского алюминиевого комбината.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.