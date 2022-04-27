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В МИД РФ заявили, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Киеву

Андрей Аркадьев
08:44 27.04.2022
Когда в зону конфликта поставлялось оружие другими странами, у Запада случалась истерика и они требовали эмбарго, добавили в МИД РФ.
В МИД РФ заявили, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия Киеву
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Западные страны продолжают поставлять вооружение украинской стороне, что приводит к усугублению конфликта и многочисленным жертвам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такая адская карусель, и помимо всего прочего, главная цель - дестабилизация региона и... продолжение острой фазы конфликта, который ведет к большим и большим смертям», - сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что накачивание официального Киева оружием ведет к гибели населения на Украине.

«Если они в публичном пространстве говорят опять, что для них человеческая жизнь стоит на первом месте, надо прекращать поставлять оружие на Украину», - добавила она.

Ранее, выступая в Белом доме, президент США Джо Байден объявил о новых поставках оружия Украине на сумму 800 миллионов долларов. Речь идет о гаубицах и тактических беспилотниках, а также о тысячах артиллерийских боеприпасов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и подконтрольные им страны Запада делают все для затягивания спецоперации ВС РФ на Украине.

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