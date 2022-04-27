#Материалы следствия: как националисты держали в страхе жителей Мариуполя
Заложниками националистов в Мариуполе оказались десятки тысяч горожан. Лишение свободы, тотальная слежка, преступное вмешательство в личную жизнь. Без электричества и газа приготовить пищу люди могли только на огне. Но и этой возможности их лишали «азовцы»*.
«Только ты разводишь огонь, он начинает стрелять над тобой», - поделился местный житель.
«Азовцы»* маскировались под мирных жителей. Это нарушение женевских конвенций, обязывающих комбатантов носить военную форму и не прятать оружие.
«Несколько человек в гражданке, джинсы и броник под курткой спрятан с автоматами», - отметил мужчина.
К участию в боевых действиях неонацисты привлекали даже детей.
«Бегает один "азовец"*, за ним несколько детей с автоматами. Мы видели такую смешную картину — несколько молокососов тащили "Джавелин"», - рассказал горожанин.
Свой собственный, украинский «гитлерюгенд» националисты воспитывали давно.
«Восемь лет, где пилигрим, детдом, они детей накачивали», - добавил мужчина.
Мы продолжим собирать свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.
*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.