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#Материалы следствия: как националисты держали в страхе жителей Мариуполя

08:30 27.04.2022
Жители Мариуполя находились, в буквальном смысле, под прицелом украинских националистов. «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против людей Донбасса.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заложниками националистов в Мариуполе оказались десятки тысяч горожан. Лишение свободы, тотальная слежка, преступное вмешательство в личную жизнь. Без электричества и газа приготовить пищу люди могли только на огне. Но и этой возможности их лишали «азовцы»*.

«Только ты разводишь огонь, он начинает стрелять над тобой», - поделился местный житель.

«Азовцы»* маскировались под мирных жителей. Это нарушение женевских конвенций, обязывающих комбатантов носить военную форму и не прятать оружие.

«Несколько человек в гражданке, джинсы и броник под курткой спрятан с автоматами», - отметил мужчина.

К участию в боевых действиях неонацисты привлекали даже детей.

«Бегает один "азовец"*, за ним несколько детей с автоматами. Мы видели такую смешную картину — несколько молокососов тащили "Джавелин"», - рассказал горожанин.

Свой собственный, украинский «гитлерюгенд» националисты воспитывали давно.

«Восемь лет, где пилигрим, детдом, они детей накачивали», - добавил мужчина.

Мы продолжим собирать свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

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