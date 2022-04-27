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Свыше 110 км автодублера БАМа реконструировали военные ВВО в Амурской области

07:19 27.04.2022
Более полутора тысяч военных железнодорожников и порядка тысячи единиц различной техники задействовано в работах по реконструкции БАМа.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Амурской области военнослужащие железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО) оборудовали более 110 километров притрассовых автомобильных дорог в рамках строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

© Минобороны РФ

По мере возведения железнодорожной насыпи рядом с первой веткой БАМа военнослужащие отсыпают скальным грунтом дорогу автодублер, существенно расширяют ее и разрабатывают водоотводные сооружения. Обновленный автодублер дает возможность не только оперативно перемещаться военной специальной технике, но и гражданскому населению передвигаться между соседними поселками на легковых машинах.

В работах по реконструкции БАМа принимает участие более 1500 военных железнодорожников, задействовано порядка 1000 единиц техники различного назначения.

© Минобороны РФ

Байкало-Амурской магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она соединяет Тайшет и Советскую гавань. БАМ и Транссибирская магистраль работают на пределе пропускной способности, идет их модернизация. В апреле 2021 года Минобороны начало строительство второго пути БАМ на участке от п. Улака до п. Февральска протяженностью 340 километров.

Ранее сообщалось, что в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) на границе с Китаем завершили строительство российской части железнодорожного моста через Амур между Россией и КНР.

Материал подготовили: Николай Баранов и Виталий Музыка

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