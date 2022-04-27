Свыше 110 км автодублера БАМа реконструировали военные ВВО в Амурской области
Более полутора тысяч военных железнодорожников и порядка тысячи единиц различной техники задействовано в работах по реконструкции БАМа.
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В Амурской области военнослужащие железнодорожных соединений Восточного военного округа (ВВО) оборудовали более 110 километров притрассовых автомобильных дорог в рамках строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2). Об этом сообщила пресс-служба ВВО.