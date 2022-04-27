Свыше 110 км автодублера БАМа реконструировали военные ВВО в Амурской области

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По мере возведения железнодорожной насыпи рядом с первой веткой БАМа военнослужащие отсыпают скальным грунтом дорогу автодублер, существенно расширяют ее и разрабатывают водоотводные сооружения. Обновленный автодублер дает возможность не только оперативно перемещаться военной специальной технике, но и гражданскому населению передвигаться между соседними поселками на легковых машинах.

В работах по реконструкции БАМа принимает участие более 1500 военных железнодорожников, задействовано порядка 1000 единиц техники различного назначения.