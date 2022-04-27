Россия объявила о завершении строительства своей части первого ж/д моста через Амур между РФ и КНР

Трансграничный переезд между РФ и КНР обеспечит надежность и скорость экспортно-импортных поставок любых грузов.

© Фото: Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области

В районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) на границе с Китаем завершили строительство российской части железнодорожного моста через Амур между Россией и КНР. На церемонию завершения строительства прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Масштабы инфраструктурного сооружения соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый железнодорожный переход между нашими дружественными странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока», - цитирует Трутнева РИА Новости.

Вице-премьер вручил строителям госнаграды и объявил, что теперь Россия ждет, когда китайские партнеры объявят об открытии своей части железнодорожного моста для начала его эксплуатации.

Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что Россия и Китай выстроили торговую инфраструктуру таким образом, чтобы расплачиваться в национальных валютах. На протяжении последних лет доля рублей и юаней в расчетах между странами растет.