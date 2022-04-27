Восстановили из пепла: в Алеппо завершается ремонт детской больницы

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Рабочие убирают строительный мусор, электрики налаживают проводку, штукатуры-маляры широкими мазками наводят последние штрихи во внутренней отделке. В воздухе буквально пахнет большим ремонтом. Работа кипит круглые сутки. Все трудятся с особым трепетом, ведь здесь будут проходить лечение самые маленькие пациенты.

Скоро сюда завезут современное оборудование. Откроются сразу три операционных отделения. Здесь будет все для диагностики и лечения любых самых тяжелых заболеваний. Здание детской больницы восстановили буквально из пепла. Этот район был под контролем боевиков больше восьми лет. Все это время детям было негде получить качественную медицинскую помощь.

«Когда освободили Алеппо, вся эта часть города была разрушена. Тут были боевики «Джебхат ан-Нусры»*. Они использовали детскую больницу как военный госпиталь для лечения своих раненых, а потом переоборудовали ее под тюрьму. Год назад мы составили план самых необходимых объектов для Алеппо. Нам очень нужна детская больницы, и через несколько месяцев мы завершим стройку», - рассказал главный инженер строительства детской больницы Фираз Адрим.

С территории больницы террористы обстреливали главную достопримечательность города - цитадель Алеппо. До нее меньше километра. Там в полной блокаде держал оборону храбрый гарнизон сирийской правительственной армии. Все атаки были отбиты. Джихадисты* были уничтожены, а вместе с ними все места, где они прятались. Детская больница не стала исключением. Отстроить ее заново - это полбеды. Нужны лекарства, медицинское оборудование и квалифицированные медики. Если врачей готовят и лекарства производят на месте, внутри страны, то с современной медтехникой дела обстоят сложнее.

«Против нашей страны действуют санкции со стороны западных стран. Так называемый закон Цезаря. Нам нужно самое современное оборудование для лечения наших детей, но нам запрещено его покупать. Нам нужны строительные материалы для строительства больницы, но нам и их запрещено ввозить. Ничего страшного, нам потребовалось чуть больше времени, но при помощи наших друзей во всем мире мы достроим больницу. И в ней будет все необходимое оборудование», - отметил главный врач больницы Талал Аммуни.

Обойти санкции недружественных стран Сирии помогли государства Азии. Они за последние десятилетия научились производить самую современную медицинскую аппаратуру. Врачи уверены - в Алеппо будет лучшая детская больница в Сирии с большой игровой зоной на прилегающей территории, откуда открывается прекрасный вид на город, преображающийся с каждым днем.

*«Джебхат ан-Нусра» - организация запрещена на территории РФ