Машины родных братьев в лобовую столкнулись на трассе в Дагестане

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В Буйнакском районе Дагестана на трассе столкнулись на скорости автомобили, движущиеся навстречу друг другу. Позже выяснилось, что на дороге в лобовую врезались машины двух родных братьев.

Инцидент произошел на 46-м километре автодороги Махачкала -Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

Согласно информации правоохранителей, 61-летний мужчина двигался по трассе, когда внезапно «на встречку» выехал его 54-летний младший брат, из-за чего случилось столкновение. В результате аварии пострадали оба водителя, а также две пассажирки, ехавшие вместе со старшим родственником. В настоящее время все они госпитализированы.