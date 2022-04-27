Машины родных братьев в лобовую столкнулись на трассе в Дагестане
Автомобили двух братьев столкнулись «на встречке» в Дагестане.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
В Буйнакском районе Дагестана на трассе столкнулись на скорости автомобили, движущиеся навстречу друг другу. Позже выяснилось, что на дороге в лобовую врезались машины двух родных братьев.
Инцидент произошел на 46-м километре автодороги Махачкала -Буйнакск - Леваши - Верхний Гуниб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.
Согласно информации правоохранителей, 61-летний мужчина двигался по трассе, когда внезапно «на встречку» выехал его 54-летний младший брат, из-за чего случилось столкновение. В результате аварии пострадали оба водителя, а также две пассажирки, ехавшие вместе со старшим родственником. В настоящее время все они госпитализированы.