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Старший лейтенант Антон Киселев, командир танкового взвода
Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Антона Киселева в составе штурмовой группы российских Вооруженных Сил принимал непосредственное участие в освобождении одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов. Сходу вклинившись в оборону противника, взвод Антона Киселева встретил ожесточенное сопротивление со стороны националистов.
В ходе боя с превосходящими силами противника танк Антона был подорван на мине и обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Антон Киселев, несмотря на полученную контузию, проявляя мужество и отвагу, продолжил ведение боя стрелковым оружием, при этом лично уничтожил гранатометчика.
Продолжая бой, старший лейтенант Киселев заметил подбитую боевую машину пехоты и, рискуя собственной жизнью, лично эвакуировал членов экипажа транспорта и оказал им первую помощь.
Благодаря решительности, смелости и отваге старшего лейтенанта Антона Киселева, а также его умелому руководству подчиненным взводом оборона противника была прорвана. В результате этого населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.