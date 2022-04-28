Сразить врага и помочь товарищу: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

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Ефрейтор Владислав Анфалов

Ефрейтор Владислав Анфалов выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе несения боевого дежурства на наблюдательном посту ефрейтор Анфалов обнаружил наступление с прикрываемого направления вооруженных групп противника численностью до 20 человек. Действия противника поддерживались минометным обстрелом.

Используя средства связи, Владислав немедленно доложил о приближающемся противнике, открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Грамотно распределив силы, ефрейтор Анфалов первым выстрелом уничтожил вражеского гранатометчика, чем существенно снизил атакующий потенциал врага. По итогам боестолкновения все наступающие боевики были уничтожены.

Благодаря смелости и решительности ефрейтора Владислава Анфалова попытка прорыва украинских диверсантов в населенный пункт была пресечена.