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Сразить врага и помочь товарищу: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Алиса Краузе
00:00 28.04.2022
Российские военные демонстрируют высокий профессионализм и ответственность, рискуя жизнью в ходе специальной военной операции по защите ЛДНР.
Сразить врага и помочь товарищу: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

© Минобороны России

Ефрейтор Владислав Анфалов

Ефрейтор Владислав Анфалов выполнял задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов. В ходе несения боевого дежурства на наблюдательном посту ефрейтор Анфалов обнаружил наступление с прикрываемого направления вооруженных групп противника численностью до 20 человек. Действия противника поддерживались минометным обстрелом.

Используя средства связи, Владислав немедленно доложил о приближающемся противнике, открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Грамотно распределив силы, ефрейтор Анфалов первым выстрелом уничтожил вражеского гранатометчика, чем существенно снизил атакующий потенциал врага. По итогам боестолкновения все наступающие боевики были уничтожены.

Благодаря смелости и решительности ефрейтора Владислава Анфалова попытка прорыва украинских диверсантов в населенный пункт была пресечена.

© Минобороны России

Сержант Сергей Ибрагимов, радиотелеграфист

В районе одного из населенных пунктов батальонно-тактическая группа российских Вооруженных Сил, связь в которой обеспечивал сержант Сергей Ибрагимов, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Во время боя командно-штабная машина, в которой находился Сергей, подорвалась на вражеской мине и загорелась.

Несмотря на полученную контузию, сержант Ибрагимов эвакуировал из горящей машины раненого водителя, чем спас ему жизнь. После этого Сергей с использованием резервных средств оперативно организовал связь в группе, чем обеспечил возможность передачи артиллерийским подразделениям координат для нанесения контрудара по позициям радикалов.

Профессионализм, оперативность и уверенные действия сержанта Сергея Ибрагимова позволили обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою и разгромить вооруженное формирование боевиков.

© Минобороны России

Старший лейтенант Антон Киселев, командир танкового взвода

Танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Антона Киселева в составе штурмовой группы российских Вооруженных Сил принимал непосредственное участие в освобождении одного из населенных пунктов из-под контроля украинских националистов. Сходу вклинившись в оборону противника, взвод Антона Киселева встретил ожесточенное сопротивление со стороны националистов.

В ходе боя с превосходящими силами противника танк Антона был подорван на мине и обстрелян из ручного противотанкового гранатомета. Антон Киселев, несмотря на полученную контузию, проявляя мужество и отвагу, продолжил ведение боя стрелковым оружием, при этом лично уничтожил гранатометчика.

Продолжая бой, старший лейтенант Киселев заметил подбитую боевую машину пехоты и, рискуя собственной жизнью, лично эвакуировал членов экипажа транспорта и оказал им первую помощь.

Благодаря решительности, смелости и отваге старшего лейтенанта Антона Киселева, а также его умелому руководству подчиненным взводом оборона противника была прорвана. В результате этого населенный пункт был освобожден от украинских радикалов.

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