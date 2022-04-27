Армия МО РФ: в больнице Запорожья размещено подразделение ВСУ Согласно заявлению МО РФ, на прилегающей территории госпиталя размещена бронетехника и огневые позиции артиллерии. © Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о размещении подразделения ВСУ на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье. Согласно заявлению представителя Минобороны, на прилегающей территории госпиталя размещена бронетехника и огневые позиции артиллерии. Ранее Министерство обороны России заявило о поражении 17 украинских военных объектов высокоточными ракетами Вооруженных сил Российской Федерации. Как отметили в ведомстве, в числе пораженных объектов -15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика