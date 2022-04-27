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«Пасхальное чудо»: адвокат Ярошенко высказался об освобождении подзащитного

Елизавета Потейчук
21:34 27.04.2022
Алексей Тарасов отметил, что Константин Ярошенко по сроку должен был быть освобожден 12 июня 2027 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Адвокат российского летчика Константина Ярошенко, освобожденного из американской тюрьмы, рассказал, что недавно говорил со своим подзащитным. По словам Алексея Тарасова, россиянин очень рад, что, наконец, оказался на родной земле, при этом адвокат назвал возвращение Ярошенко в РФ «абсолютным чудом».

«Судя по всему, они еще в аэропорту. Я на данный момент нахожусь в Соединенных Штатах, в Штате Оклахома. Мы, безусловно, ожидали, что будет осуществлен этот обмен, именно сегодня ночью, то есть это не было какое-то неожиданное событие, это было событие, к которому все долго готовились, и очень много людей над этим работало. Переговоры проходили на уровне первых лиц двух стран, и я уже говорю всем, что это буквально пасхальное чудо», - сказал Тарасов в беседе со «Звездой».

Также юрист добавил, что занимается делом Константина Ярошенко более 10 лет, поэтому вариант обмена россиянина прорабатывался на протяжении всего этого промежутка времени.

«Он очень обрадован, вы не представляете, как он обрадован. Конечно, у него есть куча жалоб насчет того, как с ним обращались во время дороги, но это все мелочи по сравнению с тем, что он сейчас на родине, что он на свободе, то есть после 12 лет заключения, я надеюсь, что Константин сможет вернуться к своей профессии, он летчик, я надеюсь, что он сможет снова сесть за штурвал и управлять самолетом», - подчеркнул Тарасов.

По словам адвоката, последний раз обмен происходил в 2010 году, когда в США задержали группу «российских агентов», в числе которых была Анна Чапман.

«Освобождение Ярошенко выглядит так, что президент США Джо Байден воспользовался своей прерогативой по конституции о помиловании, то есть он буквально аннулировал тюремный срок Константина Ярошенко, который у него оставался», - объяснил адвокат.

Константин Ярошенко по сроку должен был быть освобожден 12 июня 2027 года, отметил Тарасов. Сам юрист заявил, что рад освобождению своего подзащитного. Но Ярошенко еще не смог увидеть собственную мать, которая много лет боролась за освобождение сына.

«Это подарок дочке Константина на ее день рождения, который у нее был на минувших выходных, это просто очень большое счастье для семьи», - резюмировал Тарасов.

Напомним, самолет с Константином Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида приземлился в аэропорту Внуково в Москве. До этого уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала о работе над освобождением российского летчика. По ее словам, над этим методично работали сразу несколько российских ведомств.

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