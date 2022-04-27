Минобороны: средства ПВО РФ сбили украинский Ми-24 в Харьковской области

Кроме того, в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотника.

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Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», - заявил официальный представитель МО.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге о потере украинской стороной 607 беспилотников с начала специальной военной операции ВС РФ. Кроме того, с начала спецоперации уничтожены 141 самолет и 111 вертолетов, добавили в Минобороны России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов