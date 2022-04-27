Минобороны: авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины

Среди пораженных объектов оказались один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС Российской Федерации поражены 38 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», - добавил Игорь Конашенков.

Ранее Министерство обороны России сообщило о поражении 59 военных объектов Украины за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией РФ. По сообщению официального представителя МО РФ, в частности был поражен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов