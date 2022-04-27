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Длинная рука: чем гуманитарная помощь из России помогает нуждающимся мариупольцам

Тимур Шерзад
Павел Кольцов
18:35 27.04.2022
В Мариуполе уже организовано распределение плановых поставок гуманитарной помощи. Она доставляется адресно - семьям с детьми, пожилым людям, кому и сколько необходимо. Но когда приезжают внеплановые поставки, выстраиваются живые очереди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мариуполь прибыла новая партия гуманитарной помощи из России. Около полутора тысяч продуктовых наборов, а также подгузники и детское питание доставили из Подмосковья. Распределять груз помогают волонтеры. Говорят, последнее время работать стало легче - помощь поступает регулярно, да и в городе значительно спокойней. За распределением наблюдал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Семья Кузнецовых и сейчас живет в подвале, но уже не из‐за обстрелов. Квартира сгорела. Но вот 8-летняя дочь вновь начала улыбаться, хотя совсем недавно было не до смеха.

«Особенно страшно было, когда самолет пролетал низко, дом наш как желе трясся», - поделилась маленькая Аня Кузнецова.

Ирина Кузнецова с марта местный активист. Составляет списки нуждающихся, связывается с волонтерами. Работать, говорит, стало значительно проще.

«Выдавали один паек на двух человек. Потому что не хватало. Сейчас достаточно всего, выдаем всем - и детям, и взрослым. Уже стали чаще возить, и люди не такие озлобленные, голодные, адекватнее стали, все нормально», - заметила Ирина.

В Мариуполе уже организовано распределение плановых поставок гуманитарной помощи. Она доставляется адресно - семьям с детьми, пожилым людям, кому и сколько необходимо. Но когда приезжают внеплановые поставки, выстраиваются живые очереди.

Фуру с гуманитарной помощью доставили из Подмосковья. Около полутора тысяч наборов. Для семей с детьми ‐ подгузники и детское питание. У Марины уже двое, ждет третьего.

«Раз в два-три дня привозят. Хватает, ну не знаю, нас вот шесть человек, где-то на недели две вот точно есть», - заметила жительница Мариуполя Марина Рапейко.

Во время боевых действий не уехала и теперь не собирается. Рожать Марина будет в Мариуполе - все необходимое уже есть в местной больнице.

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