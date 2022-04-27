Мир на улицах Мариуполя: на территории вблизи «Азовстали» возвращается нормальная жизнь

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Активные огневые точки неонацистов на блокированном заводе «Азовсталь» еще продолжают подавлять ударами артиллерии. А в призаводских кварталах Мариуполя уже вовсю кипит мирная жизнь.

Дети учат уроки прямо во дворе. От работы тоже не отлынивают - помогают родителям. Вся пятиэтажка стала одной большой семьей: общую боль переживают вместе, вместе готовят на кострах и вместе ожидают прихода лучшей жизни.

Тихие пустынные дворы начинают оживать с появлением волонтеров. В округе пока не заработали магазины и аптеки, батальон «Азов»* продолжает беспокоить жителей минометными обстрелами, правда, уже редкими. Поэтому машины с продуктами и медикаментами здесь очень ждут.

Гумпомощь начали раздавать во дворах, уже практически прилегающих к предприятию. Большинство жителей этого района - работники «Азовстали». Многие уверены, что сопротивление националистов долго не продлится. Иван не раз был в подземельях завода и сам видел, что нижние этажи катакомб затоплены.

«В конверторном цеху было бомбоубежище, но оно разрушено… Оно уже не действует. Нижний ярус затоплен… выход только с аквалангом», - объяснил Иван Мороз.

Сюда же потихоньку начинают возвращать блага цивилизации. Пока электросети еще не чинят, как на правом берегу города, где уже нет опасности обстрелов, поэтому волонтеры стараются обеспечить людей топливными трансформаторами. Сейчас они здесь на вес золота.

Гуманитарные коридоры для гражданских, которые, возможно, остались на территории «Азовстали», а также для желающих сдаться военных остаются открытыми каждый день. Однако в последние дни по ним никто не выходит. Переговоры о сдаче националистов ведутся постоянно, но пока националисты требуют для себя и своих вероятных заложников общий путь на Украину без помех и остановок.​

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ