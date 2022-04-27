Армия Украина потеряла 607 беспилотных летательных аппаратов с начала российской спецоперации Также с начала спецоперации уничтожены 141 самолет и 110 вертолетов, добавили в российском военном ведомстве. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Украинская сторона потеряла 607 беспилотников с начала специальной военной операции ВС РФ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2 596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1 134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 413 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал он. По словам генерал-майора, российские военные ракетами «Калибр» на Запорожском алюминиевом комбинате уничтожили крупную партию иностранного оружия и боеприпасов. Ранее Минобороны показало кадры уничтоженного укрепрайона ВСУ. При отступлении противник бросил стрелковое оружие и боеприпасы. Отказавшиеся сложить оружие вооруженные формирования Украины были уничтожены огнем артиллерии. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика