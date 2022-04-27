Вице-спикер Госдумы навестил раненых в ходе спецоперации военных в Петербурге

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Шолбан Кара-оол посмотрел, в каких условиях восстанавливаются военнослужащие, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, и побеседовал с ними. Для этого госдеятель посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова на территории Санкт-Петербурга.

Депутат отметил, что раненых солдат, по их собственным словам, привозят в госпитали очень оперативно. Менее чем через сутки военнослужащие уже оказываются на кушетке под капельницами после завершенной операции.

«Для себя поставил задачу - позаботиться о том, чтобы медики для них (участников спецоперации - прим. ред.) сделали все возможное, помочь им в этом», - указал Кара-оол.

Вице-спикер Думы добавил, что все, с кем он проводил беседу в стенах медучреждения, не против вернуться на передовую и вновь работать в составе своих частей. Он также выразил мнение, что каждый из его собеседников достоин государственной награды и обещал поспособствовать оценке подвигов российских военных по достоинству.