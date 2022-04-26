Володин прокомментировал покушение неонацистов на российских журналистов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Украину в том, что она скатилась на путь террористического государства и потеряла самостоятельность. Его слова опубликованы на сайте Госдумы.

«Когда мы говорим о таких проявлениях, как террористический акт в отношении журналиста, отвечает за это Зеленский - президент страны, которая развязала войну против своего народа, не хочет вести диалог, набрала оружия, поддерживает нацистскую идеологию, а сейчас, мы видим, несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, “заказывая” их, организуя террористические акты», - сказал Володин.

Он добавил, что необходимо вмешательство мирового сообщества, в первую очередь в вопросе о прекращении поставок оружия на Украину.

Ранее сообщалось, что в ходе задержания сотрудниками ФСБ один из членов группировки неонацистов признался, что они обсуждали возможность убийства не только тележурналиста Владимира Соловьева, но и его коллег - гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян и других журналистов.