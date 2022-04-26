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«Военный таран против России»: посол Антонов назвал истинные цели США на Украине

Марина Крижановская
06:04 26.04.2022
Посол России предложил США перенаправить денежные потоки «для бесперебойного потока вооружений на Украину» на нужды собственных граждан, страдающих от рекордной инфляции.
«Военный таран против России»: посол Антонов назвал истинные цели США на Украине
© Фото: pixabay.com
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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов поделился мнением, что украинский конфликт был умышленно спровоцирован Западом.

«Соседнюю страну используют как военный таран против нас. Россию не получится поставить на колени. Иллюзорные западные проекты остались в прошлом. Пора бы понять это и уважать российские национальные интересы», - приводятся его слова в Telegram-аккаунте посольства.

Антонов, ссылаясь на американские СМИ, сообщил, что Белый дом запрашивает у Конгресса «дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину».

«И это при том, что общая военная помощь с момента прихода нынешней администрации к власти превысила 4 миллиарда долларов. Может быть, лучше использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?», - задал вопрос он.

Также глава диппредства РФ выразил мнение, что США стремятся всеми силами сохранить свое доминирование на мировой арене, пытаясь «любыми способами затянуть российскую специальную операцию» и «сохранить очаг нестабильности в Европе».

«Тем самым сплотить вокруг себя западных союзников, <...>. Тем не менее мир идет к многополярности. Этот факт игнорировать нельзя», - отметил Анатолий Антонов.

В завершение он обратил внимание на использование конфликта на Украине как отвлекающего маневра для избирателей «от собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем в США».

Посол России Анатолий Антонов подчеркнул, что проводимая спецоперация в Донбассе будет выполнена в полном объеме. Он напомнил, что ее целями являются защита ДНР и ЛНР, нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация этой республики. Он отметил важность устранения на Украине угроз для национальной безопасности России ввиду освоения НАТО украинской территории.

Ранее эксперт из МГИМО рассказал, что США накачивают Киев оружием для боевых действий «до последнего украинца». Он сообщил, что с начала спецоперации общий объем поставок составил более шести миллиардов долларов, причем вместе с ростом объема поставок будет увеличиваться их качество.

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