В посольстве РФ отметили незначительный прогресс в освещении СМИ США происходящего на Украине

Также посольство России призвало «отрабатывающих заказ администрации» журналистов последовать примеру их коллег и давать трезвую оценку событий на Украине.

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Посольство Российской Федерации в США убеждено, что всеобщую огласку и осуждение должны получить «вынашиваемые Вашингтоном планы провокаций с применением ОМУ (оружия массового поражения. - Прим. ред.)». В российском посольстве напомнили о последствиях применения ядерного оружия Соединенными Штатами в Японии и токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке.

«Необходимо предотвратить возникновение экологических и гуманитарных катастроф в Европейском регионе. Призываем отрабатывающих заказ администрации журналистов последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине», - сообщается в Telegram-канале.

Вместе с тем, в диппредставительстве РФ отметили незначительные, но все же изменения в освещении американскими СМИ спецоперации на Украине. Сообщается, что «более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине» приводят отдельные издания.

Конкретно речь шла о заявлениях с брифинга Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением в этом России.

«Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учетом царящей здесь русофобии. Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины», - отметили в посольстве России.

Ранее глава диппредства России в США Анатолий Антонов констатировал, что США не вернут России отнятую дипломатическую собственность.

В то же время американский президент Джо Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипломатической миссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине.