В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве РФ отметили незначительный прогресс в освещении СМИ США происходящего на Украине

Марина Крижановская
05:14 26.04.2022
Также посольство России призвало «отрабатывающих заказ администрации» журналистов последовать примеру их коллег и давать трезвую оценку событий на Украине.
В посольстве РФ отметили незначительный прогресс в освещении СМИ США происходящего на Украине
© Фото: Алексей Агарышев РИА Новости
Читайте нас на:

Посольство Российской Федерации в США убеждено, что всеобщую огласку и осуждение должны получить «вынашиваемые Вашингтоном планы провокаций с применением ОМУ (оружия массового поражения. - Прим. ред.)». В российском посольстве напомнили о последствиях применения ядерного оружия Соединенными Штатами в Японии и токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке.

«Необходимо предотвратить возникновение экологических и гуманитарных катастроф в Европейском регионе. Призываем отрабатывающих заказ администрации журналистов последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине», - сообщается в Telegram-канале.

Вместе с тем, в диппредставительстве РФ отметили незначительные, но все же изменения в освещении американскими СМИ спецоперации на Украине. Сообщается, что «более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине» приводят отдельные издания.

Конкретно речь шла о заявлениях с брифинга Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова от 23 апреля о подготовке США и НАТО провокаций с использованием ОМУ с последующим обвинением в этом России.

«Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учетом царящей здесь русофобии. Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины», - отметили в посольстве России.

Ранее глава диппредства России в США Анатолий Антонов констатировал, что США не вернут России отнятую дипломатическую собственность.

В то же время американский президент Джо Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатуру главы дипломатической миссии США в Словакии Бриджит Бринк на должность посла на Украине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 Армия
В МО РФ заявили об уничтожении еще 13 украинских беспилотников и двух ракет «Точка-У»
09:32 В стране и мире
Видео
В Приднестровье неизвестные взорвали вышку радиоцентра в поселке Маяк
09:19 Армия
Видео
Десять танков за 15 минут: как работает МТО ВС РФ во время спецоперации на Украине
06:37 Армия
Видео
«Работайте, старшие братья!»: участники спецоперации получили письма и подарки от детей со всей России
05:00 Армия
Видео
Участникам спецоперации вручили сертификаты на получение целевого жилищного займа
Популярное
Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов
Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»
Разработчик рассказал о доступных для «Сармата» траекториях удара
Видео
ФСБ показала кадры задержания неонацистов, готовивших убийство Соловьева
Видео
Ракета Судного дня: эксперт объяснил, чем уникальна МБР «Сармат»
Видео
Управление огнем: в ВДВ раскрыли особенности поиска цели у легкого танка «Спрут»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.