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Участникам спецоперации вручили сертификаты на получение целевого жилищного займа

Алиса Краузе
05:00 26.04.2022
Военнослужащим-участникам спецоперации вручены сертификаты на получение целевого жилищного займа в рамках военной ипотеки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первым военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик вручены сертификаты на получение целевого жилищного займа для приобретения постоянного жилья в рамках системы накопительно-ипотечного кредитования.

Вручение документов состоялось в реабилитационно-образовательном центре для обучения и подготовки военнослужащих, получивших ранения, который был создан в соответствии с решением Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на базе филиала Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского.

Свидетельства для приобретения квартир военнослужащим передали заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов и начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Валерий Абраменков.

«Отрадно, что я нахожусь на подготовке в реабилитационно-образовательном центре для получения новой специальности. И так совпало, что сегодня мне вручили сертификат на приобретения жилья. Конечно, радует еще то, что пока я нахожусь здесь на госпитализации, моя семья, моя супруга сможет приобрести квартиру без моего присутствия. Это очень хорошо, я считаю!» - поделился сержант Артур Пфлигер.

Вместе с тем, органами жилищного обеспечения Минобороны в регионах России уже проводится работа по подбору служебных квартир для военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу по завершении медицинской реабилитации и профессиональной переподготовке к новому виду служебной деятельности. Все военнослужащие будут обеспечены служебным жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры, либо же будут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном ими месте жительства.

В программе образовательного центра предусмотрены все мероприятия по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения, особый порядок прохождения военной службы, предоставление социальных льгот и гарантий, в том числе жилищное обеспечение.

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