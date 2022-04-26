Renault передаст свои акции в «Автовазе» российской стороне

Французская компания Renault решила передать свою долю в «Автовазе» с возможностью выкупа.

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Renault приняла решение продать свою долю «Автоваза» российской стороне. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Французская компания в настоящий момент владеет 68% акций автомобилестроительной фирмы.

Причиной таких мер, по словам министра, является дефицит средств у Renault, не позволяющий ей поддерживать деятельность своих промышленных объектов в России. При этом компания оставит за собой право выкупа принадлежавших ей акций в течение пяти-шести лет с момента их продажи.

«Ожидается, что это будет, условно, сделка "за рубль"», - цитирует Мантурова ТАСС.

Вероятнее всего, как указал член правительства, доля французской корпорации перейдет Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ». Кроме того, Renault передаст и свои акции «Автофрамоса», которые уйдут Москве как субъекту.

Мантуров добавил, что после проведения сделки в московском предприятии Renault начнут выпускать другие марки автомобилей. Возможно, завод послужит и для выпуска машин Автоваза».