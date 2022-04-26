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В Музее Победы прошел предпоказ фильма «1941. Крылья над Берлином» о подвиге летчиков СССР

Марина Крижановская
23:23 26.04.2022
Отмечается, что историческим консультантом выступил 102-летний ветеран Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Во вторник в Москве состоялся предпремьерный показ фильма «1941. Крылья над Берлином» о подвиге советских летчиков.

Фильм посвящен советским летчикам, первым нанесшим бомбовые удары по столице фашисткой Германии. Показ был организован в Музее Победы для ветеранов, военнослужащих, кадетов и юнармейцев. В широкий прокат картина выйдет в четверг, 28 апреля.

Главные роли сыграли Максим Битюков и Александр Метелкин. Они и представили киноленту.

Актеры рассказали, что для исторической достоверности пригласили консультантов, среди которых и 102-летний ветеран авиации. Детали фильма создавали по музейным экспонатам и историческим документам.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Так, лично Сталин отдал приказ об ответной бомбардировке Берлина советской авиацией в первое лето войны. Он принял это решение после авианалетов на Москву. Подвиг  был совершен летчиками авиационного полка Балтфлота во главе с полковником Преображенским.

Ранее сообщалось, что перед началом съемок данного фильма режиссер Константин Буслов провел шестичасовое интервью с героем Советского Союза Василием Решетниковым. Он бомбил территорию врага во время Великой Отечественной. Решетников рассказал все детали первых боевых вылетов бомбардировщиков Красной армии в тыл противника.

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