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Инициатива и умелое руководство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Алиса Краузе
00:00 27.04.2022
Благодаря решительным и своевременным действиям российских военнослужащих продолжается успешное выполнение задач спецоперации на Украине.
Инициатива и умелое руководство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

© Минобороны России

Старший лейтенант Джавад Мамутов

Старший лейтенант Джавад Мамутов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по ракетной поддержке наступления российских Вооруженных Сил на позиции украинских радикалов.

Действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, за время проведения специальной операции расчет под руководством Джавада Мамутова нанес поражение семи штабам оперативно-тактических группировок боевиков, а также уничтожил один подконтрольный националистам военный аэродром и три системы ПВО противника.

Личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов. Это в свою очередь дало возможность развить стремительное наступление группировки войск РФ на районы, подконтрольные радикалам.

© Минобороны России

Сержант Артем Салынов, командир танка

Сержант Артем Салынов, действуя как член танкового экипажа в составе мотострелкового полка, осуществлял освобождение одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. При подходе к населенному пункту российские мотострелки столкнулись с организованной боевиками обороной.

В ходе наступления Артем уничтожил находящиеся на блокпосте «кочующий миномет» противника с экипажем и боеприпасами, а также танк, БМП и более 10 радикалов. При дальнейшем продвижении экипаж танка ликвидировал четыре грузовых автомобиля, в которых перевозились боеприпасы противника.

Приблизившись к населенному пункту, Артем Салынов обнаружил, что дорога к нему, а также прилегающая местность - заминированы. Огнем из танкового пулемета сержант Салынов вызвал цепную детонацию мин на дороге. В результате этого был создан коридор, по которому российские мотострелки стремительно вошли в населенный пункт, вытеснив из него подразделения националистов.

© Минобороны России

Майор Сергей Дремлюга, заместитель командира батальона

Майор Сергей Дремлюга, продвигаясь в составе колонны мотострелкового подразделения вглубь обороны противника, столкнулся с ожесточенным сопротивлением противника. Украинские националисты открыли по колонне минометный и авиационный огонь.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, майор Сергей Дремлюга приступил к выводу колонны из-под огневого залпа вооруженных формирований радикалов. Уводя колонну из-под огня, Сергей обнаружил две хорошо вооруженные группы украинских националистов и сходу атаковал их позиции.

Благодаря самоотверженности Сергея Дремлюги и его умелому управлению подразделением было уничтожено до 15 украинских радикалов. Остальные боевики, понимая бесполезность сопротивления, отступили. При этом потерь среди личного состава колонны и техники допущено не было.

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