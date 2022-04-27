Инициатива и умелое руководство: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
Благодаря решительным и своевременным действиям российских военнослужащих продолжается успешное выполнение задач спецоперации на Украине.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.