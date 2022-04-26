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В Москве арестован второй фигурант дела о покушении на Владимира Соловьева

Елизавета Потейчук
22:41 26.04.2022
Таким образом, подозреваемого заключили под стражу сроком на два месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Басманный суд Москвы арестовал второго подозреваемого в покушении на убийство российского телеведущего Владимира Соловьева. Мужчина будет заключен под стражу сроком на два месяца до 25 июня текущего года.

«Суд постановил: избрать в отношении подозреваемого Дружинина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 25 июня 2022 года», - объявила судья Елена Ленская в рамках заседания.

До этого столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте первого фигуранта уголовного дела о покушении на Владимира Соловьева. Во время слушания подозреваемый отметил, что ранее был дважды судим.

Напомним, Следственный комитет России сообщил, что неонацисты планировали убить журналиста в Москве путем подрыва его машины. В ходе задержания сотрудниками ФСБ один из членов группировки неонацистов признался, что они обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и его коллег - гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян и других журналистов.

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