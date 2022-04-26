Медведев высказался об ушедших из России иностранных компаниях

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о бизнесе, ушедшем из РФ, заявил, что страна никого не выгоняла, она, напротив, будет рада возвращению иностранных компаний, однако те должны помнить, что незаменимых нет.

«Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьезный - надо уважать наши правила и принципы. И еще помнить - незаменимых нет», - написал политик у себя в Telegram.

Помимо этого зампред Совбеза РФ отметил, что многим зарубежным компаниям вернуться в Россию будет трудно. При этом отечественный бизнес готов наладить полноценное импортозамещение, говорит Медведев. В России хватает своих специалистов, и их поддержка, по словам политика, стоит в приоритете.

«Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев. У нас хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. Их куда больше, чем было зарубежных. И их поддержка у нас в приоритете», - добавил Медведев.

Вместе с тем политик подчеркнул, что некоторые западные фирмы, которые в спешке покидали РФ во исполнение «адских санкций», вероятно, передумали.

«Все, как мы и ожидали: ухожу навсегда, до самого ужина!», - пишет Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что «дефолт России», о котором ранее говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может обернуться дефолтом Европы. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе продолжают рассматривать новые антироссийские санкции.